США смогут восполнить запасы вооружения только через 8-15 лет из-за военной помощи Украине, сообщается в материале The Washington Post.
Общая сумма американской военной помощи Украине уже превысила 32 миллиарда долларов в денежном эквиваленте. Представители командования Вооружённых сил США прямо указывают на "хрупкость" военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Текущего объема производства может оказаться недостаточно для того, чтобы предотвратить истощение запасов основных вооружений и боеприпасов.
Ранее обозреватель Джед Баббин в статье для газеты The American Spectator написал, что американский ВПК оказался не таким продуктивным, как ожидалось, и поддержка украинской армии приводит к "снарядному голоду" в США. Однако глава президент Джо Байден не делает ничего для восполнения запасов боеприпасов и оружия, отметил автор.
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