Baijiahao: США действиями против РФ и КНР приближают воплощение своего же кошмара

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Соединённые Штаты своей политикой сами приближают к воплощению в реальность собственного кошмара, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Отмечается, что более всего на свете США боятся укрепления российско-китайских отношений и того, что две страны объединят свои силы. Чтобы этого не произошло, Вашингтон вводит антироссийские санкции и угрожает тем же Китаю, если Пекин будет поддерживать связи с Москвой, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

По мнению китайских экспертов, подобная политика является неосмотрительной и не послужит достижению желательных для США целей.

Чем больше американские политики будут угрожать России и Китаю, тем крепче будет сотрудничество между этими странами. И раздувая угрозу из отношений Москвы и Пекина, Вашингтон только ускоряет воплощение в реальность своего собственного кошмара, который пытается столь неуклюже предотвратить.

После начала конфликта на Украине США набросились на России, вводя множество ограничительных мер и заставив европейские государства сделать то же самое. В итоге Москва начала работать над тем, чтобы переориентироваться на сотрудничество со странами Востока, в особенности с Китаем.

"Даже некоторые эксперты из США признают, что поведение американцев опасно и глупо, и что подобные действия будут только всё больше и больше сближать Китай и Россию, делая альянс этих стран неизбежным", — подчёркивается в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.

В условиях постоянной шумихи со стороны Соединённых Штатов отношения между Москвой и Пекином не только не ослабли, но и напротив, вышли на новый уровень, считают китайские аналитики.

Отметим, на днях глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения между Китаем и Россией "основаны на принципах неприсоединения, они не направлены против третьих стран и не создают угрозы для третьих стран".

Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что отношения стратегического доверия и добрососедства между КНР и РФ являются образцом отношений между странами.