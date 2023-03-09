Гундаров: в версии подрыва "Северных потоков" с участием Украины есть ряд нестыковок

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские журналисты заявили, что диверсию в отношении "Северных потоков" организовала Украина. Однако военный эксперт Владимир Гундаров отметил, что у Незалежной нет необходимых средств, с помощью которых можно осуществить подобный теракт.

Он подчеркнул, что профессиональные подводные диверсанты работают на глубине до 45 метров, поскольку дальше человек без особой аппаратуры не сможет выжить, а такое оснащение есть только у США, Британии, Норвегии, Швеции и Польши.

"При всплытии происходит декомпрессия, когда в крови закипает азот и человек погибает", — объяснил специалист.

Гундаров не исключает, что на корабле действительно могли присутствовать украинцы или поляки, чтобы отвести внимание от истинного организатора диверсии.

"Участие поляков и украинцев в подрыве потоков, считаю, можно рассматривать лишь в качестве вспомогательной силы. Да и то с большой натяжкой, для отвода глаз. Точнее, отвода обвинений от основного исполнителя", — подчеркнул эксперт в беседе с "МК".