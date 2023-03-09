Политолог: оппозиция в Грузии снова наврёт молодёжи и соберёт новый Майдан

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Грузинская оппозиция, подержанная США, найдёт новый повод для протестов после отзыва парламентом законопроект "об иноагентах", заверил в интервью Pravda.Ru политолог Игорь Гвритишвили.

Это может быть недостаточная помощь киевскому режиму, нежелание Тбилиси развязывать войну с Абхазией и Южной Осетией, отсутствие подвижек в процессе интеграции с Евросоюзом, привёл примеры эксперт.

"Оппозиционные партии могут найти любой повод для того, чтобы вывести молодёжь, не гнушаясь даже враньём", — добавил он.

Повод для нынешних беспорядков также был основан на лжи, пояснил Гвритишвили, оппозиционные национальные движения, возглавившие вспыхнувшие протесты, преподносили спорный законопроект как копию российского закона.

"Хотя инициатива копирует американский закон, являясь его более смягчённым вариантом", — отметил политолог.

Ранее стало известно, что парламент Грузии решил отозвать законопроект "об иноагентах" и сначала провести общественные слушания, чтобы разъяснить его важность.