Западные лидеры должны признать, что США утратили господство в мире на фоне украинского конфликта. Об этом заявил член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший.
В своём материале для издания The American Conservative он отметил, что США уже трудно охарактеризовать как главенствующую и непревзойдённую мировую державу. Эксперт сообщил о падении авторитета и мощи Вашингтона. Вывод войск из Афганистана, ограничения в отношении Москвы, спровоцировавшие кризис в ЕС, поведение в связи с терактом на "Северных потоках" — всё это свидетельствует о слабости США, считает автор статьи.
Как пояснил О'Нил, многие страны стали объединяться против Соединённых Штатов, размышляя о разрыве торгово-экономических связей с Вашингтоном.
"Мы наблюдаем предсмертные муки однополярной гегемонии США над значительной частью мира", — подчеркнул обозреватель.
Он добавил, что Белому дому не удалось разрушить российскую экономику. Эксперт также усомнился в том, что США ждёт успех на Украине, ведь у Вашингтона уже заканчиваются запасы техники для передачи Киеву.
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