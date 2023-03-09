Financial Times: Запад признал, что ВСУ несут потери по всей линии фронта

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Западные страны вынуждены признать, что украинская армия несёт потери по всей линии фронта. Об этом сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на слова анонимного чиновника.

"Украина теряет людей по всей линии фронта", — указал инсайдер.

Журналисты американского издания NYT также заявили, что морги на Украине переполнены.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что поставки НАТО не помогают киевскому руководству. В феврале потери ВСУ превысили 11 тысяч человек, сообщил он.