Global Times: США "мутят воду" с диверсией на газопроводах "Северный поток"

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США планируют подключить ещё больше СМИ, чтобы навести панику вокруг диверсии на "Северных потоках". Нет ни одной проукраинской группировки, которая смогла бы организовать подобный теракт. На такое способен только Вашингтон. Об этом заявили аналитики китайского издания Global Times.

"США нравится такая хаотичная ситуация, и он, вероятно, мобилизует больше американских СМИ, чтобы "мутить воду", — отмечается в материале.

По мнению профессора Ли Хайдуна, американцы очень искусны в "грязной" игре. США устраивают состояние "кота Шредингера" — страна не несёт юридической ответственности, потому что подозрения недостаточно очевидны, чтобы начать расследование в отношении Вашингтона. Однако эти подозрения укрепляют имидж США как "презирающих международное право и правосудие", указал эксперт.