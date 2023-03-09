Американские власти покрыли себя позором, пригласив представительницу националистического полка ВСУ "Азов"* Юлию "Тайру" Паевскую в Белый дом для вручения награды "За отвагу", заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов", — гласит заявление главы российского посольства.
Дипломат уточнил, что в Вашингтоне прекрасно осведомлены об человеконенавистнической идеологии "азовцев"*, предпочитающих пользоваться символикой нацистской Германии.
"Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами", — резюмировал Антонов.
Ранее стало известно, что украинский парламент намерен разрешить регистрировать однополые "партнёрства" солдат ВСУ.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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