Посол Антонов: награждение в Белом доме нацистки Тайры — позор для США

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Американские власти покрыли себя позором, пригласив представительницу националистического полка ВСУ "Азов"* Юлию "Тайру" Паевскую в Белый дом для вручения награды "За отвагу", заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов", — гласит заявление главы российского посольства.

Дипломат уточнил, что в Вашингтоне прекрасно осведомлены об человеконенавистнической идеологии "азовцев"*, предпочитающих пользоваться символикой нацистской Германии.

"Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами", — резюмировал Антонов.

Ранее стало известно, что украинский парламент намерен разрешить регистрировать однополые "партнёрства" солдат ВСУ.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.