Sohu: Москва устроила сюрприз в советском стиле рядом с побережьем США

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Авторы китайского издания Sohu заявили, что Москва устроила сюрприз в советском стиле рядом с побережьем США.

Китайские военные аналитики пишут, что отношения между Россией с США значительно ухудшились. По их словам, недавно из Вашингтона пришла новость о действиях Москвы на "заднем дворе" американцев.

"Военные США жалуются, что российские атомные подводные лодки начали практиковать манёвры в советском стиле у побережья США", — пишет Sohu.

Эксперты пишут, что американские военные обеспокоены деятельностью подлодок РФ. Ссылаясь на американские СМИ, Sohu пишет, что атомные субмарины совершают манёвры в "советском стиле". Они подплывают к американской береговой линии, а затем бесследно исчезают. Пентагон нервирует то, что ВС США не могут обнаружить эти подлодки.

"Атомные подводные лодки являются ключевым элементом в российской концепции стратегического сдерживания", — отмечают авторы Sohu.

Китайские военные аналитики напомнили, что во времена СССР подлодки часто исполняли подобные трюки в близлежащих к США водах.