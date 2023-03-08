Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ходаковский объяснил, как нормальные мужчины относятся к ЛГБТ в контексте праздника 8 марта
РВ: боевик ВСУ показал упавшую в Авдеевке неразорвавшуюся "большую" бомбу
The Economist: страны Запада резко нарастили поставки оружия на Украину для наступления ВСУ весной 2023 года
Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с советником президента США оборонную операцию в Артёмовске
Военные России взяли населённый пункт Весёлое, продолжая окружать Авдеевку
Генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев на переговоры с Зеленским по зерновой сделке
РИА Новости: власти Украины нашли плохой пример для подражания в виде эстетики Третьего рейха
Кадыров заявил, что его похищенный в Чехии породистый скакун стоит 10 млн долларов
Южная Корея разрешила поставки гаубиц с её деталями на Украину

Китай пообещал выделить 200 тысяч евро для обеспечения ядерной безопасности на Украине

0:40
Мир

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщила, что власти КНР потратят 200 тысяч евро на обеспечение ядерной безопасности на Украине.

Китай пообещал выделить 200 тысяч евро для обеспечения ядерной безопасности на Украине

Как подчеркнула дипломат, Пекин всегда активно сотрудничал с другими странами по этому вопросу. Также китайские власти положительно оценили деятельность Международного агентства по атомной энергии на Украине.

Мао Нин добавила, что КНР стремится создать "справедливую и взаимовыгодную" систему ядерной безопасности, передаёт "Гуаньча".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерёг Пекин от передачи оружия России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Названо имя боевика ВСУ, расстрелянного на камеру

Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.

В войсках ВСУ назвали имя попавшего на видео расстрелянного боевика
ВС РФ ликвидировали под Бахмутом одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло
Потомственный нацист Да Винчи уничтожен под Артёмовском
ВСУ уже применяют "умные бомбы" JDAM — генерал США Хекер
В США сообщили, что Зеленский тайно подаёт сигнал бедствия Байдену из Бахмута
Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк
Боевики ВСУ портят NLAW и бросают их, чтобы ракеты убивали российских военных
Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Марьинки и начали штурм Победы
Репетиция наступления: ВСУ проверят свою ударную группировку в Бахмуте
Репетиция наступления: ВСУ проверят свою ударную группировку в Бахмуте
Последние материалы
Китай пообещал выделить 200 тысяч евро для обеспечения ядерной безопасности на Украине
The Economist: страны Запада резко нарастили поставки оружия на Украину для наступления ВСУ весной 2023 года
Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с советником президента США оборонную операцию в Артёмовске
Военные России взяли населённый пункт Весёлое, продолжая окружать Авдеевку
Генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев на переговоры с Зеленским по зерновой сделке
РИА Новости: власти Украины нашли плохой пример для подражания в виде эстетики Третьего рейха
Кадыров заявил, что его похищенный в Чехии породистый скакун стоит 10 млн долларов
Южная Корея разрешила поставки гаубиц с её деталями на Украину
Ксения Собчак рассказала о семейных разногласиях во время отдыха В Дубае
Французский политик назвал Зеленского марионеткой ЦРУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников