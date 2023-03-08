Китай пообещал выделить 200 тысяч евро для обеспечения ядерной безопасности на Украине

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщила, что власти КНР потратят 200 тысяч евро на обеспечение ядерной безопасности на Украине.

Как подчеркнула дипломат, Пекин всегда активно сотрудничал с другими странами по этому вопросу. Также китайские власти положительно оценили деятельность Международного агентства по атомной энергии на Украине.

Мао Нин добавила, что КНР стремится создать "справедливую и взаимовыгодную" систему ядерной безопасности, передаёт "Гуаньча".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерёг Пекин от передачи оружия России.