Кадыров заявил, что его похищенный в Чехии породистый скакун стоит 10 млн долларов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в Чехии похитили его породистого скакуна Зазу.

Он отметил, что конь стал первой жертвой санкций, нацеленных против ещё в 2014 году, взяв на себя "гнусный удар" со стороны демократического Запада.

"Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска?" — возмутился Кадыров в своём Telegram-канале.

Политик также попросил не принижать ценность коня. В СМИ заявили, что он стоит 18000 долларов, но чистокровный Зазу стоит не менее 10 млн долларов, заявил Кадыров.

"Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки", — заключил он.