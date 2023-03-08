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На Украине разрешат регистрировать однополые "партнёрства" солдат ВСУ

0:49
Мир

На рассмотрение депутатов Верховной рады Украины направлен законопроект, разрешающий официальную регистрацию однополого "партнёрства" военнослужащими, сообщила украинский парламентарий Инна Совсун.

На Украине разрешат регистрировать однополые "партнёрства" солдат ВСУ

"Это необходимо, чтобы защитить права военных. Поскольку тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнёры или партнёрши одного с ними пола", — пояснила она на своей странице в соцсети.

Совсун уверена, что инициатива своевременная и поможет решать вопросы с имуществом и наследством в случае смерти или исчезновения одного из партнёров.

Ранее политолог призвал российские власти не продлять "зерновую сделку", так как большая часть украинского зерна отправляется на "корм испанским свиньям".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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