На Украине разрешат регистрировать однополые "партнёрства" солдат ВСУ

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На рассмотрение депутатов Верховной рады Украины направлен законопроект, разрешающий официальную регистрацию однополого "партнёрства" военнослужащими, сообщила украинский парламентарий Инна Совсун.

"Это необходимо, чтобы защитить права военных. Поскольку тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнёры или партнёрши одного с ними пола", — пояснила она на своей странице в соцсети.

Совсун уверена, что инициатива своевременная и поможет решать вопросы с имуществом и наследством в случае смерти или исчезновения одного из партнёров.

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