Эксперт Бёрчилл: власти США и русофобы в окружении Зеленского спровоцировали конфликт

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Вмешательство США в политику Украины и присутствие русофобов в окружении руководителя этой страны Владимира Зеленского спровоцировали вооружённый конфликт, считает эксперт в области международной политэкономии, австралийский профессор Скотт Бёрчилл.

В беседе с ТАСС он отметил, что Североатлантический альянс действительно мечтал о продвижении к границе РФ. Как пояснил специалист, США на протяжении долгого времени настраивали Киев против Москвы. По его словам, если бы на месте лидера РФ Владимира Путина находился другой человек, он всё равно ответил бы на агрессию со стороны НАТО и Украины.

"Сейчас важнее всего найти пути для завершения боевых действий", — подчеркнул Бёрчилл.

Он добавил, что стороны конфликта обязаны учитывать взаимные интересы в случае возобновления мирных переговоров. При этом эксперт назвал текущую ситуацию на Украине тупиковой. Профессор порекомендовал украинским чиновникам перестать думать о возможном членстве в НАТО.