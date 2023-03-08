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Журналистку DM Сью Рид удивила жизнь в России спустя год после введения санкций

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Мир

Санкции, утверждённые после начала российской спецоперации, не разрушают жизнь рядовых граждан РФ. Об этом заявила журналистка британского издания Daily Mail Сью Рид.

Журналистку DM Сью Рид удивила жизнь в России спустя год после введения санкций

Изучив ассортимент одного из пермских супермаркетов, она отметила, что россияне могут приобрести любые продукты питания по доступным ценам. Как пояснила автор, прилавки российских магазинов не опустошены. Западные СМИ серьёзно преувеличивают, сообщая о страдающих от санкций россиянах, подчеркнула Рид.

"Действительно ли санкции разрушают жизнь в РФ? Полки магазина в провинциальном российском городе переполнены свежими продуктами", — сказано в публикации.

При этом журналистка добавила, что британцы в отличие от россиян по-настоящему страдают из-за дефицита овощей. По её словам, Москва побеждает в экономическом противостоянии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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