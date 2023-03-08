Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине: нужно готовиться

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Украинский конфликт пролиться ещё "очень долго", заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, ФРГ и Европа в целом должна начать масштабное производство оружия.

"Нам приходится опасаться того, что это продлится ещё долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе", — заявил политик на брифинге.

Как подчеркнул канцлер, Берлин "хотел бы" другого исхода, но необходимо готовиться к затяжному конфликту.