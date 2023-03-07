Арестович заявил, что грузины вышли на массовые протесты за право вступить в НАТО и ЕС

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Алексей Арестович заявил, что грузинский народ вышел на улицы с протестами, чтобы противостоять "ручным коррумпированным элитам", которые мешают стране вступить в НАТО и Евросоюз.

Украинский военный аналитик считает, что победа грузинского народа станет очередным поражением России.

Он обвинил РФ в том, что она пытается остановить движение бывших советских республик, стремящихся стать членами Североатлантического альянса и ЕС.

"Кремль должен быть лишен возможности вмешиваться в политику своих соседей, в право народов выбирать себе будущее", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович заявил, что Грузия будет свободной, и выразил надежду на освобождение Михаила Саакашвили.

"Беспределу однажды наступает свой предел", — выразил своё мнение аналитик.

Для разгона протестующих в столице Грузии полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Грузины выражают своё несогласие с законом об иноагентах, считая, что он копирует российское законодательство.