KP.RU: США переложили всю вину за подрыв "Северных потоков" на Украину

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США недолго пребывали в замешательстве, вызванном нашумевшим расследованием американского журналиста Сеймура Херша, заявившем, что за взрывами на "Северных потоках" стоят Вашингтон и Норвегия. Вашингтон быстро нашёл подходящего виноватого в диверсии.

Как пишет KP.RU, американцы решили действовать проверенным способом и переложить свою вину на кого-то другого. В данном случае этим "другим" оказалась Украина, а точнее, некие украинские диверсанты, которые якобы умудрились провести военно-морские службы сразу нескольких стран, незамеченными добраться до "Северных потоков" и провести их подрыв.

В своём заявлении США ссылаются "данные разведки" и "анонимный источник", как они делали это уже не раз.

"Американские СМИ преодолели замешательство, вызванное расследованием Сеймура Херша о том, кто стоял за терактом в Балтийском море. И не придумали ничего лучше, чем обвинить неких украинских "диверсантов". Сославшись на "данные разведки", полученные от анонимного источника. Все в полном соответствии с традициями", — говорится в Telegram-канале KP.RU.

Ранее в издании The New York Times появилась статья, в которой со ссылкой на американских чиновников приводятся данные разведки, сообщающие, что взрывы "Северных потоков" были проведены некой проукраинской группировкой.