Захарова: утечки по поводу терактов на "Северных потоках" допускают те, кто хочет ввести в заблуждение общественность

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По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, утечкам в западную прессу по поводу терактов на "Северных потоках" позволяют происходить те, кто не желает официального расследования и пытаются отвлечь внимание общественности от фактов.

Таким образом Захарова прокомментировала статью в The New York Times о предположении американских чиновников, утверждающих, что во взрывах "Северных потоков" виновата некая проукраинская группировка.

"Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель российского МИД призвала подозреваемые в совершении теракта западные страны дать ответы на официальные запросы России и внимательно ознакомиться с результатами расследования американского журналиста Херша, не пытаясь "подсовывать" вместо них вбросы, не имеющие отношения к реальности.