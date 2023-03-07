Defense News: СВО на Украине застала "атрофированную" армию Британии врасплох

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Обозреватель издания Defense News Эндрю Чутер заявил, что СВО на Украине застала "атрофированную" армию Британии врасплох.

Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал доклад о ситуации в военно-промышленном комплексе страны. Чутер пишет, что военно-промышленный комплекс Британии находится в ужасном положении из-за нехватки вооружения. Он отмечает, что одним из виновников являются Соединённые Штаты.

В докладе говорится, что потребуется не менее 10 лет для восполнения оружия, которое было передано Киеву. Подобные сроки напугали некоторых экспертов. Так, глава комитета Тобиас Эллвуд призвал правительство в срочном порядке начать предпринимать меры.

"Великобритания и её союзники по НАТО допустили сокращение запасов боеприпасов до опасно низкого уровня. Ясно, что способ, которым западные правительства закупают вооружение, не соответствует цели", — гласит доклад комитета.

Бывший командующий Вооруженными силами Соединенного Королевства Ричард Бэрронс заявил, что эта проблема не появилась вчера. Он отметил, что с начала 90-х годов в Британии идёт процесс сокращения "размеров, инвестиций и количества ключевых платформ", а также "истощения запасов, инженерных разработок, резервов и инфраструктуры". Он отметил, что было бы удивительно, если армия Британии продержалась в конфликте высокой интенсивности больше недели.

Автор статьи отмечает, что дефицит оружия наблюдается во всех странах НАТО. Согласно отчету, лист ожидания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin для стран альянса растянулся на пять лет. А количество переданных ВСУ переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger сопоставимо с общим объёмом поставок ПЗРК для всех неамериканских заказчиков за последние 20 лет.