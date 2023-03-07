Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко ответил на обвинения белорусских властей в причастности Киева к теракту в Мачулищах.
Соответствующие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко украинский чиновник счёл инсинуацией.
"Очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Киева", — подчеркнул Николенко в социальных сетях.
Ранее Лукашенко сказал, что диверсия в Белоруссии была согласована с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его глава республики назвал "просто гнидой".
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