МИД Украины: обвинения Лукашенко в организации диверсии — попытка создать угрозу со стороны Киева

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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко ответил на обвинения белорусских властей в причастности Киева к теракту в Мачулищах.

Соответствующие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко украинский чиновник счёл инсинуацией.

"Очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Киева", — подчеркнул Николенко в социальных сетях.

Ранее Лукашенко сказал, что диверсия в Белоруссии была согласована с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его глава республики назвал "просто гнидой".