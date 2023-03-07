Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 под Минском атаковали "местные партизаны".
"Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами", — сказал Подоляк.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о блестящей спецоперации, которую провели белорусские правоохранители, задержавшие террориста Службы безопасности Украины и его пособников. Задержанный пытался взорвать самолёт ДРЛО А-50, который находится на аэродроме под Минском. Инцидент произошёл в конце февраля.
По словам Лукашенко, такие операции не проводятся без согласования с высшим руководством страны и назвал Зеленского гнидой за то, что тот знал о подготовке диверсии в республике. Также белорусский лидер возмутился, что Киев при этом уговаривает Минск подписать договор о ненападении.
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