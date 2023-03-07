Политолог американист: конфликт на Украине продлится, пока у власти будет администрация Байдена

1:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока администрация Байдена будет у власти. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя заявление Дмитрия Пескова о том, что эскалации конфликта способствует "невидимая рука" Вашингтона.

"Есть многие внутри- и внешнеполитические факторы, почему это будет так. Дело в том, что сегодня и внешнюю политику, и внутреннюю, её эффективность и результативность администрация Байдена завязала только на Украину. Она забросила внутренние дела и вряд ли там что-то можно уже поправить. Внешние дела — там тоже неправильные приоритеты. В общем, сложены яйца в одну украинскую корзину", — пояснил эксперт.

Другой очень важный, по мнению аналитика, момент состоит в том, что сегодня Соединённые Штаты готовятся применить политику изоляции, если она удастся в отношении России, и в отношении Китая, сделав Китай изгоем международного сообщества.

"А Америка сегодня делает в этом направлении всё, что можно, пытаясь на первый план поставить не Китай, а Китайскую коммунистическую партию и вернуть призраки холодной войны. Эти моменты надо здесь иметь в виду на сегодняшний день, и это именно связано с намёком или обменом информацией, что Пекин должен уже более активно занимать такую позицию, как в своё время говорили, "с кем вы в этом конфликте". Позиция нейтралитета уже себя не оправдывает", — заключил собеседник издания.