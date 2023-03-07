Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США испытали новую баллистическую ракету Sentinel
Лариса Гузеева занялась производством пельменей после закрытия "Давай поженимся!": "У меня это хорошо получается"
Жарихин: Зеленский "проглотит" оскорбление от Лукашенко
Кардиолог Павличенко: жир вокруг живота провоцирует повышенное артериальное давление
Апрельский концерт Киркорова в Новосибирске состоится, несмотря на протесты православных активистов
Кнутов заявил, что США начали поставлять ВС Украины оружие на самолётах без бортовых номеров
Советник главы офиса Зеленского Подоляк прокомментировал атаку на самолёт А-50 под Минском
Ди Каприо восхитил российский фильм: "Респект. Голливудские герои отдыхают по сравнению с этим"
Политолог американист: конфликт на Украине продлится, пока у власти будет администрация Байдена

Die Welt: без российской нефти встанет строительство легендарных немецких автобанов

1:18
Мир

Российская нефть перестала поступать в Восточную Германию по нефтепроводу "Дружба". А это может вызвать паралич в дорожно-строительной отрасли.

Die Welt: без российской нефти встанет строительство легендарных немецких автобанов

Приостановка нефтепровода "Дружба" в результате санкций представляет угрозу для всей немецкой строительной промышленности. Это может привести к резкому увеличению стоимости дорожных работ.

Основную угрозу из-за подорожания нефти испытает на себе восточная часть страны. В городах Шведте и Лойне находятся нефтеперерабатывающих заводы, которые основе российской нефти производят крайне необходимый в строительстве битум. Прекращение поставок доступной по стоимости нефти уже вызвало паралич производства на одном из предприятий и резкое удорожание работ на другом. Угроза создается именно для легендарных немецких автобанов, ведь битум применяется для их строительства, и здесь к сырью предъявляются особые требования.

При этом издание Die Welt подчеркивает, что заместить российскую нефть поставками по морю невозможно, поскольку этот продукт должен иметь специфические характеристики. Строительство новых автобанов и ремонт уже существующего дорожного полотна в Восточной Германии могут остановиться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк
Странный расстрел боевика ВСУ своими попал на видео
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Последние материалы
30 ошибок при ремонте квартиры: учимся на чужом опыте
Chip Ganassi Racing ищет несколько хороших женщин-гонщиц
Кнутов заявил, что США начали поставлять ВС Украины оружие на самолётах без бортовых номеров
Ди Каприо восхитил российский фильм: "Респект. Голливудские герои отдыхают по сравнению с этим"
Советник главы офиса Зеленского Подоляк прокомментировал атаку на самолёт А-50 под Минском
Политолог американист: конфликт на Украине продлится, пока у власти будет администрация Байдена
В Минобороны Польши опровергли заявление своего главы о первых поставках ЗРК Patriot Киеву
На шести экзопланетах могут быть обнаружены братья по разуму
2023 Range Rover Sport SE P360 скорее охладит, чем взбудоражит
Диетолог предостерегла имеющих проблемы с работой ЖКТ людей от употребления сыра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников