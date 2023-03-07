Die Welt: без российской нефти встанет строительство легендарных немецких автобанов

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Российская нефть перестала поступать в Восточную Германию по нефтепроводу "Дружба". А это может вызвать паралич в дорожно-строительной отрасли.

Приостановка нефтепровода "Дружба" в результате санкций представляет угрозу для всей немецкой строительной промышленности. Это может привести к резкому увеличению стоимости дорожных работ.

Основную угрозу из-за подорожания нефти испытает на себе восточная часть страны. В городах Шведте и Лойне находятся нефтеперерабатывающих заводы, которые основе российской нефти производят крайне необходимый в строительстве битум. Прекращение поставок доступной по стоимости нефти уже вызвало паралич производства на одном из предприятий и резкое удорожание работ на другом. Угроза создается именно для легендарных немецких автобанов, ведь битум применяется для их строительства, и здесь к сырью предъявляются особые требования.

При этом издание Die Welt подчеркивает, что заместить российскую нефть поставками по морю невозможно, поскольку этот продукт должен иметь специфические характеристики. Строительство новых автобанов и ремонт уже существующего дорожного полотна в Восточной Германии могут остановиться.