Al Arabiya: Зеленский знает, что ВСУ не удержат оборону в Бахмуте

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Владимир Зеленский знает, что украинская армия не удержит оборону в Бахмуте (Артёмовске). При этом он продолжает жертвовать людьми, слепо веря в успех ВСУ, сообщает арабский телеканал Al Arabiya.

Журналист приводит слова одного из украинских лидеров, который заявил, что ситуация в Бахмуте и вокруг него такая же адская, как и на всём восточном фронте.

При этом Зеленский после совещания с военачальниками дал указание укреплять оборону и позиции в центре города.

"Киев считает, что сможет ослабить Россию на этом направлении и изменить ход военных действий", — говорится в материале.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что сдача Артёмовска будет означать физическую смерть для Зеленского.