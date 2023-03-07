Президент Владимир Зеленский знает, что украинская армия не удержит оборону в Бахмуте (Артёмовске). При этом он продолжает жертвовать людьми, слепо веря в успех ВСУ, сообщает арабский телеканал Al Arabiya.
Журналист приводит слова одного из украинских лидеров, который заявил, что ситуация в Бахмуте и вокруг него такая же адская, как и на всём восточном фронте.
При этом Зеленский после совещания с военачальниками дал указание укреплять оборону и позиции в центре города.
"Киев считает, что сможет ослабить Россию на этом направлении и изменить ход военных действий", — говорится в материале.
Ранее политолог Марат Баширов заявил, что сдача Артёмовска будет означать физическую смерть для Зеленского.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.