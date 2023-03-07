Госдеп: Киеву необходимо готовить энергосистему к зиме уже сейчас

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Украине необходимо готовить энергосистему страны в следующей зиме уже сейчас, заявил замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол США на Украине и в Греции Джеффри Пайетт.

По его словам, несмотря на то, что до следующего отопительного сезона "много времени", вопрос с пригодностью энергосистемы Киев и его союзники должны решать немедленно.

"Задача, которая сейчас стоит перед нами, — это готовиться к следующей зиме. Думаю, нам всем, как союзникам Украины, важно думать о том, какие шаги необходимо предпринять от текущего момента до следующей осени", — пояснил Пайетт на конференции CERAWeek.

По его мнению, западные "партнёры" Украины и сам Киев должны сделать энергосистему страны "настолько сильной", насколько это возможно. Какие конкретно шаги должна предпринять Незалежная, экс-посол не пояснил.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление украинских властей о том, что Киеву необходимо готовиться к российским ударам по гидротехническим и транспортным объектам.