Украинский аграрий: без удобрений из России посевная в этом году будет провалена

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Посевная на Украине весной 2023 года будет полностью провалена — у фермеров нет удобрений, заявил аграрий из Чернигова в интервью украинскому каналу.

По словам предпринимателя, ещё недавно его предприятия закупали безводный аммиак из России по девять тысяч гривен за тонну, причём удобрение бесплатно доставляли из Тольятти. Теперь же европейские компании предлагают платить за необходимые химикаты по 56 тысяч гривен за тонну, а их ввоз в страну также будет не бесплатным.

При таких ценах провести посевную попросту невозможно, заверил журналиста фермер, не выбирая выражений.

"Сами себя, и очень целеустремлённо, подводят к очередному голодомору", — прокомментировал интервью российский телеведущий Руслан Осташко.

Ранее китайские эксперты обратили внимание, что в США начали намекать киевском режиму об оплате военной помощи.