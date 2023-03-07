Власти США вряд ли смогут одержать победу в конфликте с "великим державами" в лице России и Китая, сообщает The Wall Street Journal.
Представители Пентагона пояснили в интервью газете, что противостояние Вашингтона с Москвой и Пекином длится уже в течение пяти лет. По их словам, сегодня США не в состоянии вести успешную борьбу со своими "врагами".
Они добавили, что в американской армии не обучают современным тактикам боя, а дорогое оружие, производимое в США, не оправдывает себя в ходе реальных столкновений.
"США ещё не готовы к эпохе конфликта "великих держав", — подчёркивается в публикации.
Кроме того, WSJ отмечает, что украинский конфликт вытягивает из Соединённых Штатов все оставшиеся ресурсы. Журналисты убеждены: Вашингтон опасается возможных угроз со стороны КНР, однако надеется на снижение эскалации.
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