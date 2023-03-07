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Читатели NYP посмеялись над женой Джо Байдена после заявления об интеллекте мужа

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Мир

Американцы обрушили волну негативных комментариев на жену президента США Джо Байдена Джилл, который заявила, что её супруг не обязан проходить тест на когнитивные способности.

Читатели NYP посмеялись над женой Джо Байдена после заявления об интеллекте мужа

По мнению пользователей Сети, своими словами первая леди страны лишь подтвердила опасения граждан.

"Это означает, что с Байденом что-то серьёзное, очень серьёзное", — написал один из комментаторов под материалом New York Post.

Другой читатель напомнил, что только медицинский тест сможет развеять все сомнения граждан США, но всё окружение американского лидера прилагает множество усилий, чтобы скрыть от американцев правду о ментальном здоровье главы Белого дома.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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