Страны Запада не остановятся после завершения конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский ветеран Ноктис Дрейвен.
Он считает, что Запад не зря вкладывал деньги в конфликт, помогая войскам киевского режима.
"Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами. Не ошибитесь, шаги предпринимаются", — поделился он мнением в Twitter*.
Дрейвен считает, что в скором времени мир с ностальгией и любовью будет вспоминать о нынешних "ужасных" днях.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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