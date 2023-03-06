Ветеран ВС США Дрейвен заявил, страны Запада не остановятся после окончания конфликта на Украине

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Страны Запада не остановятся после завершения конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский ветеран Ноктис Дрейвен.

Он считает, что Запад не зря вкладывал деньги в конфликт, помогая войскам киевского режима.

"Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами. Не ошибитесь, шаги предпринимаются", — поделился он мнением в Twitter*.

Дрейвен считает, что в скором времени мир с ностальгией и любовью будет вспоминать о нынешних "ужасных" днях.

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