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Подоляк заявил о консенсусе в ВСУ по необходимости продолжения обороны Бахмута

0:32
Мир

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о существовании консенсуса в ВСУ относительно продолжения обороны Бахмута (Артёмовск).

Подоляк заявил о консенсусе в ВСУ по необходимости продолжения обороны Бахмута

По словам советника Зеленского, украинские военные продолжают оборону Бахмута на востоке. Он добавил, что помимо обороны города, бойцы ВСУ якобы "истощают силы" ВС РФ. Также Подоляк заявил, что военные ВСУ начали выстраивать новые линии обороны на случай "изменения ситуации".

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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