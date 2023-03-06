Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о существовании консенсуса в ВСУ относительно продолжения обороны Бахмута (Артёмовск).
По словам советника Зеленского, украинские военные продолжают оборону Бахмута на востоке. Он добавил, что помимо обороны города, бойцы ВСУ якобы "истощают силы" ВС РФ. Также Подоляк заявил, что военные ВСУ начали выстраивать новые линии обороны на случай "изменения ситуации".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.