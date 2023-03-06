Подоляк заявил о консенсусе в ВСУ по необходимости продолжения обороны Бахмута

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о существовании консенсуса в ВСУ относительно продолжения обороны Бахмута (Артёмовск).

По словам советника Зеленского, украинские военные продолжают оборону Бахмута на востоке. Он добавил, что помимо обороны города, бойцы ВСУ якобы "истощают силы" ВС РФ. Также Подоляк заявил, что военные ВСУ начали выстраивать новые линии обороны на случай "изменения ситуации".