Украинское издание "Новое время" сообщает, что экс-глава СБУ Иван Баканов попал под следствие.
Бывший глава Службы безопасности Украины находится под следствием. Ссылаясь на источник в офисе президента, журналисты сообщают, что Баканов проходит по уголовным делам, связанных с потерей контроля Киева над рядом территорий.
Журналисты пишут, что в офисе президента в шоке от того, как руководил Баканов.
"По многим направлениям — полный провал", — говорится в сообщении издания.
Дело Баканова ведёт Государственное бюро расследований Украины.
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