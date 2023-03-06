Издание "Новое время": экс-глава СБУ Баканов попал под следствие

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Украинское издание "Новое время" сообщает, что экс-глава СБУ Иван Баканов попал под следствие.

Бывший глава Службы безопасности Украины находится под следствием. Ссылаясь на источник в офисе президента, журналисты сообщают, что Баканов проходит по уголовным делам, связанных с потерей контроля Киева над рядом территорий.

Журналисты пишут, что в офисе президента в шоке от того, как руководил Баканов.

"По многим направлениям — полный провал", — говорится в сообщении издания.

Дело Баканова ведёт Государственное бюро расследований Украины.