Metro: британский наёмник рассказал о пережитом в Бахмуте ужасе

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Британские наёмники рассказали таблоиду Metro о пережитом в Бахмуте ужасе.

Британское издание сообщает, что 30-летний Джеймс Ди был завербован через Facebook* и присоединился к ВСУ в марте 2022 года. 22-летний Джеймс Чедвик отправился на Украину после объявления спецоперации РФ. Оба числятся в качестве добровольцев.

Британцы за время СВО успели съездить домой. Ди рассказал, что после возвращения на Украину он заметил изменения.

"Иногда ночью было минус 17 градусов, и ты не чувствуешь своих ног и рук. Когда я впервые был здесь, у нас было укрытие из листьев деревьев, теперь его там нет. В принципе, так может выглядеть ад", — поделился Ди.

Также он рассказал о "встрече" с беспилотником-камикадзе. По его словам, они услышали шум и увидели БПЛА. Британец признался, что до этого ни разу не видел беспилотник, но сразу понял, что нужно бежать.

"Я сразу понял, что это такое, и я крикнул: "Беспилотник!". БПЛА повернулся ко мне и Джеймсу, поэтому я закричал: "Это камикадзе!", — рассказал британец.

Непонятно как, но Ди понял, что к БПЛА привязана взрывчатка С-4.

"Все, что мы могли сделать, это бежать", — поделился британец.

В итоге им удалось избежать атаки беспилотника. Однако на следующий день у наёмников сильно болели ноги. Ди полагает, что это произошло от ударов камней и грязи, которые от взрыва попали в них, когда они убегали.

Ди рассказал, что их позиции в Бахмуте плохие. Силы ВС РФ заняли высоту и ведут огонь по окопам украинских боевиков. Британец поделился, что ночью соседний окоп с украинцами был обстрелян. По его словам, там было много раненых, однако никто не стал их эвакуировать.

"Нам было приказано оставаться на месте. На следующий день мы погрузили мёртвых в машину, чтобы их увезли", — поделился наёмник.

Metro сообщает, что Ди на Украине уже успели наградить медалью и грамотой. По данным таблоида, сейчас на стороне ВСУ воюют около двух тысяч иностранных наёмников.

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