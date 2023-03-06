NetEase: Россия может предпринять нечто грандиозное прямо под боком США

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Недавно российская делегация во главе с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым побывала в Венесуэле. И этот визит в южноамериканскую страну порядком взволновал США, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

В материале отмечается, что западные аналитики высказали предположение, будто Россия замышляет нечто грандиозное в непосредственной близости к Соединённым Штатам. Некоторые из наблюдателей даже заговорили о том, что речь может идти о размещении в Венесуэле российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, говорится в материале китайских авторов (перевод "ПолитРоссия").

Несколько лет назад Ту-160 летали в Венесуэлу и вызвали настоящий переполох в США. Эффект от тех манёвров был настолько значительным, что со стороны России поступило предложение проводить такие операции на регулярной основе.

И теперь в Вашингтоне опасаются, что поездка Патрушева в Америку могла быть с этим как-то связана.

Авторы материала, опубликованного в NetEase, считают, что это был бы эффективный ответ на провокации США. В этой связи не стоит удивляться, если через какое-то время придет новость о том, что российские самолёты начнут на постоянной основе патрулировать воды Мексиканского залива, подчёркивают они.

Впрочем, рассуждения на эту тему пока что носят гипотетический характер. А вот что заметно, так это то, что Вашингтон пытается помешать развитию связей между Россией и Венесуэлой.

В частности, американские власти предоставили американскому же нефтяному концерну Chevron исключение из введённых против Венесуэлы санкций. Концерн в феврале вывез за февраль около трёх миллионов баррелей сырой нефти в США из Венесуэлы.

Впрочем, Вашингтон расплачивался за вывоз нефти не реальными деньгами, а списанием долгов венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA перед американскими банками. Которые, надо отметить, неизвестно кем, где и как рассчитывались.

Так что власти Венесуэлы такая "сделка" едва ли устроит. Но нельзя исключать, что Вашингтон смягчит санкции, выставив условием корректировку политики Венесуэлы в отношении России.