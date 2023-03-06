Bloomberg: ссора Германии и Польши из-за Украины ударила по единству НАТО

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Разногласия между Германией и Польшей могут негативно повлиять на усилия НАТО по оказанию помощи Украине в военном конфликте, сообщает Bloomberg.

В последнее время польские политики все активнее допускают публичные заявления, направленные против Берлина. Сначала они упрекали Германию за задержки в поставках Киеву танков, а потом объявили, что не готовы ждать разрешения со стороны ФРГ на отправку некоторых видов вооружения на Украину.

По мнению журналистов, такая ситуация не способствует единству Североатлантического альянса, однако разногласия могут быть разрешены после проведения парламентских выборов в Польше. В статье отмечается, что критика в адрес Берлина, которую высказывают политики польской партии "Право и справедливость", имеет свою цель — привлечение внимания избирателей в преддверии выборов.