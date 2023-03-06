Граждане Украины устали от политики, проводимой действующим президентом страны Владимиром Зеленским, поэтому им нужен диалог с Россией, считает бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
В своих соцсетях он отметил, что украинцы боятся за собственную жизнь и мечтают о прекращении конфликта. Экс-депутат призвал информировать их о том, чего им следует ждать от руководства РФ и что на самом деле происходит в высших кругах власти на Украине.
По его словам, внутри украинского социума необходимо формировать сопротивление "обезумевшему" Зеленскому, который уничтожает мирных жителей страны.
"Я знаю, что украинцы проснутся и восстанут! Нужен диалог, ответы на существующие вопросы, нужна альтернатива!" — подчеркнул Кива.
Ранее бывший депутат Рады заявил, что Зеленский сделает всё для превращения украинского конфликта в ядерное противостояние.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.