Экс-депутат Рады Кива: уставшим от Зеленского украинцам нужен диалог с Россией

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Граждане Украины устали от политики, проводимой действующим президентом страны Владимиром Зеленским, поэтому им нужен диалог с Россией, считает бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

В своих соцсетях он отметил, что украинцы боятся за собственную жизнь и мечтают о прекращении конфликта. Экс-депутат призвал информировать их о том, чего им следует ждать от руководства РФ и что на самом деле происходит в высших кругах власти на Украине.

По его словам, внутри украинского социума необходимо формировать сопротивление "обезумевшему" Зеленскому, который уничтожает мирных жителей страны.

"Я знаю, что украинцы проснутся и восстанут! Нужен диалог, ответы на существующие вопросы, нужна альтернатива!" — подчеркнул Кива.

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Зеленский сделает всё для превращения украинского конфликта в ядерное противостояние.