Великобритания рискует потерять Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс из-за политического кризиса и экономического упадка.
Внутриполитические разногласия в стране стали более отчетливыми после выхода Великобритании из состава ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовало против брексита. И теперь они ещё более уверены в своей правоте, ведь после выхода из Евросоюза страна потеряла влияние в мире и столкнулась с рецессией, повышением цен и массовыми забастовками.
Смерть Елизаветы II только обострила раскол в Британии. Хотя в последние годы Букингемский дворец и его обитатели всё чаще воспринимались обществом только в качестве героев бульварных историй, полных скандалов и вражды.
Политический упадок Британии также дал толчок развитию националистических движений в отдельных частях страны, пишет издание Foreign Affairs.
Даже Уэльс, который вошёл в состав Англии ещё в 1284 году, всё больше отдаляется от Лондона, называя политические договорённости со столичными чиновниками неустойчивыми.
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