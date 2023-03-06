РИА Новости: британцев пугают биоусовершенствованными солдатами ВС РФ

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Глава Минобороны Великобритании заявил что русские "похитили" у ведомства технологию биоусовершенствования солдат. Благодаря этому они якобы выиграли футбольный матч Кубка Солнцестояния, проведённый в Антарктиде.

Обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов отмечает, что данное заявление взято из реального доклада британского министра обороны. Его авторы — два американца, которые позиционируют себя учёными-фантастами. Ими являются Питер Сингер и Август Коул.

Отмечается, что целью их рассказов выступает разгон русофобии среди британцев. Они желают распространять среди общества страх и ненависть к России, которая рано или поздно якобы обязательно столкнётся на поле боя с армией Великобритании.