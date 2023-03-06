Экс-разведчик Чиввис: США используют "угрозу" Крыму для давления на Россию

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Вашингтон не высказывается однозначно по поводу захвата Крыма военным путём, поскольку США рассматривают этот вопрос как способ оказать давление на Россию с целью начала переговоров, заявил американский экс-разведчик Крис Чиввис.

"Они могут полагать, что есть смысл в том, чтобы держать Крым под угрозой с целью оказать давление на русских, чтобы они сели за стол переговоров", — цитирует его слова издание Hill.

Эксперт считает, что на данный момент именно угроза безопасности полуострова определяет политику США.

"Даже если они на самом деле не считают вероятным, что Крым может быть возвращён Украине военным путем", — отметил Чиввис.

Хотя официальные лица США неоднократно говорили о том, что будут помогать Украине "столько, сколько потребуется", они не желают оказывать полную поддержку амбициям Киева в Крыму, сообщается в материале.