Полковник Макгрегор заявил, что США бросят Зеленского сразу после поражения ВСУ в конфликте

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После поражения Украины в конфликте США бросят Владимира Зеленского вместе с его командой и постараются забыть обо всех ужасах, что причинили стране. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он уверен, что киевский режим не сможет одержать победу.

"Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал", — напомнил Макгрегор в интервью с журналистом Стефаном Гарднером, опубликованном на YouTube.

Полковник отметил, что США являются воздушной и морской державой, что позволяет им "сесть на самолёт или корабль и уехать домой", если дела складываются не в их пользу. Макгрегор напомнил, американцы обладают очень короткой памятью и смогут легко забыть про Украину и переключиться на другой новостной сюжет.