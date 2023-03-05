Washington Times: усталость от поражений ВСУ вынудит Запад отказаться от помощи Киеву

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Запад будет вынужден отказаться от помощи Украине из-за невнятной политики Джо Байдена и неудачи войск ВСУ. Так считает обозреватель Washington Times Майкл Маккена.

Он полагает, что команда американского президента не может объяснить конечную цель и план действий. Избиратели чувствуют, что у Вашингтона нет чёткой линии, что вскоре может вызвать усталость налогоплательщиков от отправки десятков миллиардов долларов на помощь ВСУ.

Маккен считает, что киевская армия не добьётся превосходства военным путём. Это говорит о том, что для США настало время думать о прекращении конфликта с помощью переговоров.