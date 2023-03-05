Запад будет вынужден отказаться от помощи Украине из-за невнятной политики Джо Байдена и неудачи войск ВСУ. Так считает обозреватель Washington Times Майкл Маккена.
Он полагает, что команда американского президента не может объяснить конечную цель и план действий. Избиратели чувствуют, что у Вашингтона нет чёткой линии, что вскоре может вызвать усталость налогоплательщиков от отправки десятков миллиардов долларов на помощь ВСУ.
Маккен считает, что киевская армия не добьётся превосходства военным путём. Это говорит о том, что для США настало время думать о прекращении конфликта с помощью переговоров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.