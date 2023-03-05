Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу

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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.

В кадре можно видеть сотни танков, броневиков, топливозаправщиков, военных грузовиков, БМП для медицинских подразделений и других машин.

"Она (военная техника. — Прим. ред.) переброшена в рамках миссии Atlantic Resolve по усилению восточного фланга НАТО", — прокомментировал ролик репортёр.

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