Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.
В кадре можно видеть сотни танков, броневиков, топливозаправщиков, военных грузовиков, БМП для медицинских подразделений и других машин.
"Она (военная техника. — Прим. ред.) переброшена в рамках миссии Atlantic Resolve по усилению восточного фланга НАТО", — прокомментировал ролик репортёр.
Ранее американские аналитики пришли к выводу, что если командование ВСУ примет решение оставить Артёмовск, то это нанесёт серьёзный урон снабжению украинской армии и крайне негативно скажется на моральном состоянии солдат.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.