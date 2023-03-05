Полковник ВС США Макгрегор: украинцы оказались не способны управлять западной техникой

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Командование украинской армии признало, что солдаты ВСУ самостоятельно не справляются с поставляемой западными странами военной техникой, заявил бывший советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор.

По его словам, помогать в этом приходится иностранным военнослужащим "в гражданском". Но, отметил военный эксперт, Пентагон не желает терять американских инструкторов на поле боя.

"Я не думаю, что танками будут управлять американцы. Скорее всего, это будут европейцы: поляки, чехи, немцы, литовцы, латвийцы, может, какие-нибудь норвежцы, британцы", — предположил полковник.

Он также отметил, что Белый дом решил до конца управлять Украиной, но "эта лодка уже идёт ко дну".

Ранее американские аналитики сделали вывод, что российская армия готовит крупное наступление на юге Украины.