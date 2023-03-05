The Standart: Украина обречена на поражение из-за нехватки людей

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В условиях конфронтационных боевых действий Украина раньше России столкнётся с проблемой нехватки людей на фронте, поэтому она обречена на проигрыш. Такое мнение высказал журналист из Африки Кеннет Муфука в материале для американского издания The Standart.

"Продолжая конфронтационные боевые действия, а не партизанские, Украина столкнется с нехваткой людей раньше, чем Россия", — написал обозреватель.

Он отметил, что украинские службы не успевают восстанавливать разрушенную критическую инфраструктуру в режиме ведения боёв. К тому же Украину покинуло большое количество беженцев, что породило проблему дефицита рабочих рук, заключил журналист.

Ранее обозреватель РИА Новости объяснил, почему Украина уже проиграла России в конфликте, даже если мирный договор будет подписан завтра.