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РИА новости: Украина уже проиграла, у неё остался только один выход

Мир

Украина уже проиграла конфликт. Пока ещё не в военном отношении, но в экономическом — совершенно точно. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

РИА новости: Украина уже проиграла, у неё остался только один выход

Публицист заметил, что Украина не сможет восполнить своими силами колоссальный ущерб, понесённый за время боевых действий, даже если мирное соглашение будет подписано завтра.

У Киева нет на это денег. А ещё ведь придётся платить по счетам за вооружения, полученные от покровителей, да и энергетика находится в плачевном состоянии, напомнил журналист.

Единственный шанс для Киева — это поживиться при развале России. Однако подобный сценарий Россию не устраивает, отметил автор материала.

"Поэтому для простых украинцев скорейшее военное поражение Украины, как ни парадоксально, куда предпочтительнее. Как минимум люди перестанут погибать во имя обогащения Зеленского", — заключил обозреватель.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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