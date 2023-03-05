РИА новости: Украина уже проиграла, у неё остался только один выход

Украина уже проиграла конфликт. Пока ещё не в военном отношении, но в экономическом — совершенно точно. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Публицист заметил, что Украина не сможет восполнить своими силами колоссальный ущерб, понесённый за время боевых действий, даже если мирное соглашение будет подписано завтра.

У Киева нет на это денег. А ещё ведь придётся платить по счетам за вооружения, полученные от покровителей, да и энергетика находится в плачевном состоянии, напомнил журналист.

Единственный шанс для Киева — это поживиться при развале России. Однако подобный сценарий Россию не устраивает, отметил автор материала.

"Поэтому для простых украинцев скорейшее военное поражение Украины, как ни парадоксально, куда предпочтительнее. Как минимум люди перестанут погибать во имя обогащения Зеленского", — заключил обозреватель.