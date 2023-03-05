Военно-техническое сотрудничество, которое Североатлантический альянс развивает с Украиной, направлено на подготовку к полномасштабной войне НАТО с Россией, заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.
Судя по достигнутым договорённостям Вашингтона и Брюсселя с Киевом, планы строятся на 2024-2026 годы, добавил он.
В частности, напомнил Корнев, уже в следующем году на Украине должны запустить немецкое сборочное предприятие, которое будет выпускать новейшие танки "Пантера".
"И если будет соглашение о прекращении огня, без смены власти в Киеве, изменение этой ситуации в нашу пользу маловероятно. Они (НАТО и Украина. - Прим. ред.) будут готовиться к следующей войне", — заверил специалист в интервью изданию "Украина.ру".
Поэтому необходимо продолжать специальную военную операцию, а за стол переговоров с украинскими властями садиться только для подписания Зеленским полной капитуляции.
Накануне украинцы признали, что находятся в шоке после слов президента о бедственном положении ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.