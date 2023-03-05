Военный эксперт: если мы сейчас подпишем перемирие, НАТО ударит по России через два года

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Военно-техническое сотрудничество, которое Североатлантический альянс развивает с Украиной, направлено на подготовку к полномасштабной войне НАТО с Россией, заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Судя по достигнутым договорённостям Вашингтона и Брюсселя с Киевом, планы строятся на 2024-2026 годы, добавил он.

В частности, напомнил Корнев, уже в следующем году на Украине должны запустить немецкое сборочное предприятие, которое будет выпускать новейшие танки "Пантера".

"И если будет соглашение о прекращении огня, без смены власти в Киеве, изменение этой ситуации в нашу пользу маловероятно. Они (НАТО и Украина. - Прим. ред.) будут готовиться к следующей войне", — заверил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Поэтому необходимо продолжать специальную военную операцию, а за стол переговоров с украинскими властями садиться только для подписания Зеленским полной капитуляции.

Накануне украинцы признали, что находятся в шоке после слов президента о бедственном положении ВСУ.