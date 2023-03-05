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Трамп заявил, что убедил бы ЕС увеличить помощь Киеву за 10 минут

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы убедить Евросоюз увеличить помощь киевскому режиму за 10 минут.

Трамп заявил, что убедил бы ЕС увеличить помощь Киеву за 10 минут

По мнению политика, Штаты уже достаточно профинансировали Украину, и Европе надо "начать тратить деньги".

"Европа должна начать тратить деньги. Мы выделили примерно $140 млрд, а они — около $15-16 млрд, — заявил Трамп на брифинге. — Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За 10 минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно".

Как подчеркнул Трамп, он считает несправедливым, что "спонсируют" Украину США, тогда как остальные страны Североатлантического альянса только делают "громкие заявления".

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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