American Thinker: американцы хотят видеть такого президента как Путин

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Американцы хотели бы видеть во главе США такого президента как российский лидер Владимир Путин, заявила обозреватель Лора Веллингтон.

По её словам, президент России всё больше набирает популярность в Штатах из-за личных качеств и отношения к своей стране.

"Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось, — написала журналист в статье для American Thinker. — ОН заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее, чем власти США".

Как подчеркнула Веллингтон, раньше Путина судили только по "брутальным" фотографиям и прислушивались в заявлениям официального Вашингтона, однако, теперь американцы начинают "прозревать" и видят, что российский лидер заботится о своей стране.