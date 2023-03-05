Американцы хотели бы видеть во главе США такого президента как российский лидер Владимир Путин, заявила обозреватель Лора Веллингтон.
По её словам, президент России всё больше набирает популярность в Штатах из-за личных качеств и отношения к своей стране.
"Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось, — написала журналист в статье для American Thinker. — ОН заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее, чем власти США".
Как подчеркнула Веллингтон, раньше Путина судили только по "брутальным" фотографиям и прислушивались в заявлениям официального Вашингтона, однако, теперь американцы начинают "прозревать" и видят, что российский лидер заботится о своей стране.
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