На официальной странице НАТО в социальных сетях была опубликована нарезка из цитат президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова о спецоперации на Украине. Создатели видео раскритиковали позицию Москвы о причинах начала конфликта.
Однако, по мнению ветерана американской армии Ноктиса Дрейвена, подобные публикации доказывают страх Запада перед Россией.
"Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в её ложь — создать пропаганду, чтобы удержать власть", — отметил Дрейвен в соцсетях.
По его мнению, намерение Вашингтона контролировать весь мир обречено на провал.
"Это всё равно, что пытаться зажать кулак, полный песка, а в итоге он просыплется сквозь пальцы", — указал Дрейвен.
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Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.