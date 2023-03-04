Ветеран ВС США Дрейвен жёстко осудил видео НАТО с критикой в адрес Путина

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На официальной странице НАТО в социальных сетях была опубликована нарезка из цитат президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова о спецоперации на Украине. Создатели видео раскритиковали позицию Москвы о причинах начала конфликта.

Однако, по мнению ветерана американской армии Ноктиса Дрейвена, подобные публикации доказывают страх Запада перед Россией.

"Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в её ложь — создать пропаганду, чтобы удержать власть", — отметил Дрейвен в соцсетях.

По его мнению, намерение Вашингтона контролировать весь мир обречено на провал.

"Это всё равно, что пытаться зажать кулак, полный песка, а в итоге он просыплется сквозь пальцы", — указал Дрейвен.