Американский президент Джо Байден не смог убедить граждан США в том, что оказываемая Украине помощь оправдана, даже накануне визита в Киев. Об этом пишет газета New York Post.
Издание публикует данные опросов, свидетельствующих о том, что американцы меньше стали поддерживать "главную" роль США в конфликте и поставки оружия Украине. Также увеличилось число тех, кто считает, что США сделали уже и так слишком много.
По мнению авторов публикации, неожиданный визит Байдена в Киев лишь поднял моральный дух ВСУ, но для американского общественного мнения ничего не сделал.
Напомним, ранее Байден в Польше заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину.
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