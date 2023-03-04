NYP: Байден не смог убедить американцев в необходимости поддерживать Украину

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Американский президент Джо Байден не смог убедить граждан США в том, что оказываемая Украине помощь оправдана, даже накануне визита в Киев. Об этом пишет газета New York Post.

Издание публикует данные опросов, свидетельствующих о том, что американцы меньше стали поддерживать "главную" роль США в конфликте и поставки оружия Украине. Также увеличилось число тех, кто считает, что США сделали уже и так слишком много.

По мнению авторов публикации, неожиданный визит Байдена в Киев лишь поднял моральный дух ВСУ, но для американского общественного мнения ничего не сделал.

Напомним, ранее Байден в Польше заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину.