Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк встретился с украинскими блогерами. Одна из них — Саша Бо — поинтересовалась у него о сроках окончания военных действий, пишет издание "Страна".
"Объясняю прямо. 2023 год. Всё закончится", — ответил Подоляк.
После этого, кто-то из блогеров попросил его "дать слово пацана", в ответ на что тот рассмеялся.
Ответ Подоляка уже вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.
"А США так не считает, НАТО так не считает. Они думают, что это ещё два три года будет. Я просто не понимаю, нам хотят лапши навешать? Или они уже такой хейт поймали от народа, что уже нужно дополнительно как-то на нас влиять", — написала одна из украинских тик-ток блогеров Sania Woman.
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